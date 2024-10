De feiten speelden zich op 14 augustus 2023 af in zomerbar La Gare in Kortemark. Rond 2 uur 's nachts kwam het tot een verhitte discussie in de moshpit. Na het conflict op de dansvloer zouden beide mannen het slachtoffer en zijn gezin buiten opgewacht hebben. Volgens het openbaar ministerie werd de jongeman vrijwel meteen bewusteloos geslagen. Daarna kreeg hij nog een regen aan slagen en stampen te verwerken. Tijdens de knokpartij deelden ook zijn vader, zijn moeder, zijn broer en het liefje van zijn broer in de klappen. Alle slachtoffers waren minstens een week werkonbekwaam.