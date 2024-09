Vlaanderen heeft in de voorbije regeerperiode € 3 miljard vrijgemaakt voor schoolinfrastructuur: Deze investeringen gebeuren op verschillende manieren en via verschillende kanalen, zoals renovatie van bestaande gebouwen, tijdelijk huren van extra gebouwen en uitbreidingswerken. Om nieuwe scholen te bouwen is de DBFM-formule (Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden) erg succesvol gebleken. Minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde daarom een nieuw DBFM-programma: ‘Scholen van Vlaanderen’. De eerste twee percelen omvatten in totaal reeds 65 projecten. De Vlaamse Regering heeft nu het licht op groen gezet voor het derde en laatste perceel van ‘Scholen van Vlaanderen’: goed voor nog eens 24 extra gloednieuwe scholen.

In Roeselare zijn twee projecten goedgekeurd. Scholengroep Arkorum krijgt financiële ondersteuning voor een nieuwe school in het basisonderwijs en de Stedelijke Academie voor het deeltijds kunstonderwijs. Sint-Leo in Brugge kan het secundair onderwijs verder uitbouwen. Financiële middelen gaan in Torhout ook naar Scholengroep Sint-Rembert voor het lager onderwijs. CVO Miras Ieper bouwt verder aan het volwassenonderwijs en is het laatste goedgekeurde West-Vlaams project.