Vijf wer­ven op West-Vlaam­se auto­snel­we­gen: focus op ver­nieu­wing van weg­dek en bruggen

Werven

In 2026 zijn er op vijf locaties in West-Vlaanderen wegenwerken op autosnelwegen met dit jaar veel aandacht voor de vernieuwing van het wegdek.

In West-Vlaanderen gaat het om structureel onderhoud van de E403 tussen Rumbeke en Kortrijk. Diezelfde snelweg krijgt nieuwe verlichting in de tunnel in Wevelgem. Op de E17 worden de bruggen aan de Maandagweg en de Nokerseweg gerenoveerd. En de N49 wordt tussen Damme en Maldegem verder ontwikkeld tot primaire weg. Meer details, onder meer info over planning en omleidingen, vindt u hier.

Bestaande infrastructuur verbeteren

Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder: “Deze Vlaamse Regering maakt deze legislatuur een recordbedrag vrij voor het onderhoud van onze weginfrastructuur in heel Vlaanderen. Structureel stijgt het investeringsbudget voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) met 28% van 1,7 miljard per jaar naar bijna 2,2 miljard tegen 2029," stelt de minister. "Dit jaar werken we op 45 locaties op snelwegen in Vlaanderen. We kijken daarbij niet enkel naar de realisatie van nieuwe mobiliteitsprojecten, maar ook naar de verbetering van onze bestaande infrastructuur. Dat is belangrijk voor de veiligheid en het comfort van bestuurders, maar ook om de bereikbaarheid van onze regio te verbeteren.”


Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
