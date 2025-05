In opdracht van de Brugse onderzoeksrechter werd de bende op 18 april opgerold. Twee voertuigen werden onderschept in Brussel. Bovendien werden vijf mannen van Servische en Kosovaarse afkomst ingerekend. Tijdens een huiszoeking namen de speurders onder andere gsm's, kledij, werkmateriaal, opladers voor walkietalkies en 820 euro in beslag. Dankzij de dienst hondensteun van de federale politie ontdekten ze in een bergplaats in een bos in Vilvoorde nog meer inbrekersmateriaal, zoals een slijpschijf en een blikschaar.

Na verhoor werden de vijf mannen van 38 tot 46 jaar oud door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van bendevorming en diefstal met verzwarende omstandigheden. De Brugse raadkamer oordeelde op 22 april al dat de verdachten minstens een maand langer in de gevangenis moeten blijven. Verder onderzoek moet uitwijzen of ze voor nog meer gelijkaardige feiten in aanmerking komen.