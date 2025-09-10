De eerste editie van het project leverde al concrete verbeteringen op. Zo werd de oversteekplaats aan SBS De Brug in de Steenstraat veiliger gemaakt, werd het doorgaand fietsverkeer aan de VMS beter zichtbaar en kreeg basisschool Windekind een geoptimaliseerde zoen- en vroemzone.

De nieuwe actieplannen zijn gelanceerd tijdens de Week van de Mobiliteit en lopen een volledig schooljaar.