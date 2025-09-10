Vijf scholen in Roeselare zetten samen met de stad, de politie en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een jaar lang in op meer verkeersveiligheid in en rond de school. Het gaat om de Spanjeschool, De Bever, Vikingschool, MSKA-campus Tant en MPI Sterrebos.
De scholen kiezen zelf de grootste aandachtspunten. Dat kan gaan van acties rond fietsuitrusting en verlichting tot het inoefenen van verkeersvaardigheden met leerlingen. Ook het sensibiliseren van ouders rond parkeren en zone 30 of nauwer contact met de politie behoren tot de mogelijkheden.
Investeringen in veiligheid
De stad investeerde de voorbije jaren al in infrastructuur, zoals nieuwe oversteekplaatsen, aangepaste toegangen en duidelijke signalisatie. Maar volgens schepen van Mobiliteit Piet Delrue is dat niet genoeg. “Veilig naar school gaan is een gedeelde verantwoordelijkheid. Gedrag van bestuurders, zichtbaarheid van voetgangers en fietsers, het naleven van de regels … het speelt allemaal mee,” zegt hij.
“Met dit actieplan ondersteunen we scholen om heel gericht te werken rond hun grootste uitdagingen.”
De eerste editie van het project leverde al concrete verbeteringen op. Zo werd de oversteekplaats aan SBS De Brug in de Steenstraat veiliger gemaakt, werd het doorgaand fietsverkeer aan de VMS beter zichtbaar en kreeg basisschool Windekind een geoptimaliseerde zoen- en vroemzone.
De nieuwe actieplannen zijn gelanceerd tijdens de Week van de Mobiliteit en lopen een volledig schooljaar.