Langemark-Poelkapelle

Vijf per­so­nen afge­voerd naar het zie­ken­huis na zwaar onge­val in Langemark-Poelkapelle

In Langemark is donderdagavond een zwaar ongeval gebeurd waarbij twee wagens betrokken waren. Het ongeval gebeurde rond 18u in de Zonnebekestraat, net buiten Langemark. In totaal zijn vijf inzittenden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het kwam tot een botsing tussen twee wagens. Een Franse auto met drie inzittenden kwam in de gracht terecht. Een andere wagen met twee inzittenden kwam wat verderop tot stilstand richting de bebouwde kom.


Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om de inzittenden te bevrijden. “We hoefden uiteindelijk geen knipwerk uit te voeren”, zegt kapitein Dominique Parmentier van brandweerpost Langemark-Poelkapelle. “We konden de inzittenden met de nodige ondersteuning uit de wagens halen. Er moesten wel vijf ambulances en een MUG-team ter plaatse komen.”

Volgens de eerste vaststellingen van politiezone Arro Ieper waren de vijf personen gewond, maar niet in levensgevaar. 

