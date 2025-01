Een 65-jarige man uit Oostduinkerke kreeg op 3 januari 2023 een mail die zogezegd afkomstig was van een Belgische grootbank. In de mail werd gratis een nieuwe kaartlezer aangeboden, omdat zijn huidige kaartlezer gedeactiveerd zou worden. Als hij pas na 9 januari reageerde, zou er wel 14,95 euro aangerekend worden. Het slachtoffer klikte daarom snel op de link en vulde zijn gegevens in op een website die leek op de website van zijn bank. Even later kreeg de zestiger ook nog een valse bankmedewerker aan de lijn. Toen hij onraad rook, was er al 20.000 euro van zijn rekening gehaald.