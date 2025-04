De springers gebruiken hun paasvakantie om extra te trainen. En om geld in te zamelen, want de reis naar Japan is duur en het budget daarvoor is nog niet rond. De springertjes van 12 jaar zullen daar deelnemen aan het Youth Tournament. Marie Vanneste, trainer Jumpfun: Wij gaan namelijk deelnemen aan twee disciplines. Er zijn acht disciplines maar ze zijn voor twee geselecteerd. Het youth tournament is eigenlijk het jeugd tournament. Je hebt het gewone WK en het jeugd WK. Zijn zijn 12 tot 15 jaar en mogen deelnemen aan het jeugd WK.