Saman M. leerde het slachtoffer in 2020 kennen in de horecazaak van zijn broer. Ze begonnen een relatie, maar door het jaloerse gedrag van de beklaagde kwam het snel tot een breuk. In maart 2022 werden de brokken gelijmd en gingen ze zelfs samenwonen in Brugge. De Syriër bleef jaloers en gebruikte ook zwaar fysiek geweld, waardoor de relatie opnieuw verbroken werd.