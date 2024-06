Het ongeval gebeurde op 8 december 2022 op de E40 in de richting van Brussel. Ter hoogte van Beernem verloor een toen 21-jarige Brit de controle over het stuur. Zijn rode BMW belandde in de gracht en werd terug op de snelweg gekatapulteerd.

Een Britse passagier van 23 droeg geen gordel, waardoor hij uit het voertuig werd geslingerd. Voor de jonge Brit kwam alle hulp te laat.