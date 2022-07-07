Vier West-Vlaamse gemeenten starten pilootproject afvalwaterzuivering
Vlaanderen investeert 138 miljoen euro in 151 projecten die ervoor moeten zorgen dat steeds minder afvalwater in onze beken en rivieren belandt. Zes Vlaamse gemeenten starten met een pilootproject om het afvalwater van meer dan tienduizend gezinnen te zuiveren. Dat heeft minister van Omgeving Jo Brouns bekendgemaakt.
Niet overal is klassieke riolering mogelijk. Zeker in landelijke gebieden staan huizen soms te ver uit elkaar, waardoor werkzaamheden zeer duur worden. Vlaanderen investeert nu in decentrale zuivering: kleinschalige, innovatieve systemen die water ter plaatse zuiveren.
Zes gemeenten starten met een pilootproject. "Wat daar werkt, rollen we daarna uit in heel Vlaanderen", zegt minister Brouns. Het gaat om Poperinge, Ledegem, Wevelgem, Zwevegem in West-Vlaanderen, Gent in Oost-Vlaanderen en Wuustwezel in Antwerpen.
Naast het gemeentelijke investeringsprogramma voor 2025 komt er via het Aquafin Lokaal Pact de komende jaren 500 miljoen euro extra vrij om gemeenten te helpen hun rioleringsprojecten sneller uit te voeren.