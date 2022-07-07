Niet overal is klassieke riolering mogelijk. Zeker in landelijke gebieden staan huizen soms te ver uit elkaar, waardoor werkzaamheden zeer duur worden. Vlaanderen investeert nu in decentrale zuivering: kleinschalige, innovatieve systemen die water ter plaatse zuiveren.



Zes gemeenten starten met een pilootproject. "Wat daar werkt, rollen we daarna uit in heel Vlaanderen", zegt minister Brouns. Het gaat om Poperinge, Ledegem, Wevelgem, Zwevegem in West-Vlaanderen, Gent in Oost-Vlaanderen en Wuustwezel in Antwerpen.



