In de nacht van vrijdag op zaterdag vond er rond 3.30 uur een vechtpartij plaats in de Langestraat in Oostende. Daarbij vielen vier slachtoffers. Twee daarvan raakten ernstig gewond, twee anderen raakten lichtgewond.

Intussen werden vier van de vijf verdachten gevat. Zij werden zondag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hun aanhouding werd bevestigd. Twee verdachten werden onder elektronisch toezicht geplaatst. Een vijfde verdachte wordt nog gezocht.