Rond iets na vijf uur kreeg de brandweer van Zone 1 een melding binnen van een voertuigbrand langs de Lanceloot Blondeellaan in Zeebrugge. Het bleek om vier vrachtwagens die er in lichterlaaie stonden. De brand begon volgens de brandweer in een trekker en sloeg daarna over op drie andere vrachtwagens. Hoe de brand ontstond, is voorlopig nog onduidelijk. De brandweer is wel nog aanwezig om de brand te blussen.