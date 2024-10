Op zaterdag 19 oktober merkte een patrouille van de PZ Arro Ieper een verdacht voertuig met Franse nummerplaat op in Mesen. De politie ging over tot controle van het voertuig. In de wagen zaten twee mannen en één vrouw. Na een grondig onderzoek, waarbij ook verborgen ruimtes in het voertuig werden doorzocht, trof de politie een aanzienlijke som geld (8.000 euro), ongeveer 200 gram marihuana en meerdere gsm-toestellen aan.