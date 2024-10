De man heeft enkele Italiaanse restaurants op de Zeedijk in Middelkerke en in het centrum van Oostende. Bij een controle vonden sociale inspectiediensten drie jaar geleden twee werknemers zonder geldige verblijfsdocumenten. Exact een jaar later vonden ze er opnieuw drie mensen die illegaal in ons land verbleven, waardoor ze hier sowieso niet mochten werken.

De Oostendse uitbater kreeg een minnelijke schikking van 6.000 euro aangeboden, maar hij vond dat bedrag te hoog. Toen bij een nieuwe controle vorig jaar weer vier werknemers illegaal in ons land bleken te zijn besliste het arbeidsauditoraat om hem voor de correctionele rechtbank te brengen. Hij kreeg zelfs na die dagvaarding nog een nieuw proces-verbaal, weer voor hetzelfde.

Het openbaar ministerie eiste zes maanden gevangenisstraf en 43.200 euro boete.