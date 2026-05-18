Het gaat om nationale cijfers maar diezelfde trend zien we ook in West-Vlaanderen. De meest recente cijfers zijn van 2024. Toen werden 571 fietsers betrapt met de gsm in onze provincie. In 2021 waren dat er 187. Het gaat vooral over jongeren tussen 18 en 25 jaar. De meeste overtredingen stelt de politie vast in de zone VLAS, rond Kortrijk.

Sensibilisering

Franky Demon, kamerlid CD&V: “Er wordt vandaag waarschijnlijk meer gecontroleerd — dat horen we ook van specialisten. Maar enkel repressief optreden volstaat niet. Er is ook nood aan meer sensibilisering. Zeker nu blijkt dat het aantal overtredingen bij minderjarigen verviervoudigd is, moeten we jongeren in het onderwijs en de jeugdbewegingen duidelijk maken dat gsm-gebruik op de fiets gevaarlijk is.”