Dankzij camerabeelden kwam een Seat Ibiza met Britse nummerplaat in het vizier van de speurders. Het voertuig reed na de feiten terug naar Brussel. Bij controles op 22 augustus in Frankrijk en op 11 september in Duitsland bleek Kamal A. (25) in die bewuste wagen te zitten. De Fransman kon uiteindelijk op 10 november 2022 in Spanje ingerekend worden.

Valentino H. (19) kon met behulp van camera's met nummerplaatherkenning aan de feiten gelinkt worden. De verdachte op de beelden werd immers in juni 2022 in Parijs na gelijkaardige feiten al aan een controle onderworpen. Op zijn gsm werden ook veel afbeeldingen van dure horloges ontdekt. De Marokkaan liep op 26 november 2022 in Duitsland tegen de lamp.