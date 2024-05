Aan de krant De Morgen vertelt het slachtoffer dat het geweld er zou gekomen zijn nadat hij in het station een 'boycott Israël'-sticker probeerde weg te nemen. Hij getuigt ook dat zijn kaak gebroken is en zijn ribben gekneusd zijn. De video van het ene incident verspreidde zich vrijdag snel op sociale media. Het nieuws bereikte zo internationale media. The Times of Israel bestempelt de feiten in de titel van een artikel als een "brutale aanval". De Israëlische ambassadeur in België deelde de beelden op socialmediaplatform X en betoogde dat "gewelddadig discours is geëvolueerd naar effectief geweld". Sinds het begin van de oorlog in Gaza, is antisemitisme in ons land gestegen. Wat de exacte reden was voor de incidenten in Brugge, moet dus nog blijken.