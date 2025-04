Bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 9 juni 2024 kwamen zoals steeds heel wat bijzitters niet opdagen in de kies- en telbureaus. Het parket van West-Vlaanderen stelde hen een minnelijke schikking van 250 euro voor. Wie die boete niet betaalde, werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

In de correctionele rechtbank van Veurne moesten zich op 7 maart en vrijdagochtend in totaal twaalf afwezige bijzitters verantwoorden. Het ging om mensen die niet kwamen opdagen in de stembureaus van Veurne, Nieuwpoort, De Panne en Koksijde. Opvallend genoeg stuurden acht beklaagden ook naar hun proces hun kat. Vier andere beklaagden werden dus op tegenspraak berecht.

De rechter veroordeelde elf beklaagden uiteindelijk tot een geldboete van 640 euro boete. Een twaalfde afwezige bijzitter kreeg 960 euro boete opgelegd. In sommige gevallen werd een deel van de geldboete met uitstel toegekend. De rechtbank hield rekening met de sociaaleconomische situatie van de beklaagden en met hun strafrechtelijk verleden.