Het spektakel gaat dieper in op de Veurnse geschiedenis en staat in het teken van het 400-jarige bestaan van het Landshuis. Dat heeft altijd een grote rol gespeeld in Veurne en diende vroeger nog als bestuurlijk centrum en later als rechtbank. Vandaag is de toeristische dienst er gevestigd.



Naast de videomapping, zijn er ook tal van acteurs aanwezig om alles nog meer tot leven te wekken. Wie van het spektakel wil genieten, kan dat nog tot 14 april, elke avond om 21u30.