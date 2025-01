Het nieuwe busstation is nu waar vroeger de stelplaats van De Lijn was. De oude loods is afgebroken. Het terrein is heringericht. Ine Pieters, woordvoerder De Lijn: “Er is nu plaats voor twee grote lange, brede en toegankelijke perrons. Zodat de reizigers vlot in- en uit kunnen stappen. Aan elke perron is er plaats om twee gelede bussen te parkeren achter elkaar. Op hetzelfde moment kunnen hier vier gelede bussen staan om reizigers in en uit te laden.“