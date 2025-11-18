‘Veugels’ wil populatie van akker- en weidevogels beschermen
In Zuienkerke is een nieuw project voorgesteld dat de populatie aan akker- en weidevogels weer moet doen groeien. In 'Veugels' gaan verschillende partners samen met landbouwers maatregelen uittesten die werken voor landbouw én natuur.
In het project, Veugels, is onder meer een klavermengsel ingezaaid. Dat moet in het voorjaar dienen als broedplek voor vogels én tegelijk interessant blijven als voedergewas. “De kievit gaat er elk jaar op achteruit, net als veel andere akker- en weidevogels,” zegt Stijn De Winter van Regionaal Landschap Houtland en Polders. “Intensieve landbouw en versnippering van het landschap zijn de belangrijkste oorzaken.”
Naast de klavervelden zullen landbouwers ook proefopstellingen kunnen bekijken met langer blijvende graan- en maïsstoppels, zodat vogels er kunnen broeden. Met drones en warmtecamera’s worden nesten opgespoord om beter beschermd te worden.
Ook interessant voor landbouwers
Deelnemen moet voor landbouwers ook opbrengen, benadrukt gedeputeerde Bart Naeyaert. “Als bepaalde teelten landbouwkundig interessant zijn én goed voor akker- en weidevogels, dan heb je een win. Verbeter je tegelijk de bodemstructuur, dan is dat opnieuw een voordeel. Maar zonder een vorm van subsidie zal het niet lukken.”
Iconische vogelsoorten
Vanaf het voorjaar volgt Vogelwerkgroep Mergus de testzones nauwgezet op. “We mikken op iconische soorten zoals kievit en veldleeuwerik,” zegt Patrick Keirsebilck. “Maar ook patrijs en gele kwikstaart hopen we terug te zien. Het zijn typische soorten van het boerenlandschap die we opnieuw een plaats willen geven.”
Het proefproject loopt vijf jaar.