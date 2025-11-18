In het project, Veugels, is onder meer een klavermengsel ingezaaid. Dat moet in het voorjaar dienen als broedplek voor vogels én tegelijk interessant blijven als voedergewas. “De kievit gaat er elk jaar op achteruit, net als veel andere akker- en weidevogels,” zegt Stijn De Winter van Regionaal Landschap Houtland en Polders. “Intensieve landbouw en versnippering van het landschap zijn de belangrijkste oorzaken.”

Naast de klavervelden zullen landbouwers ook proefopstellingen kunnen bekijken met langer blijvende graan- en maïsstoppels, zodat vogels er kunnen broeden. Met drones en warmtecamera’s worden nesten opgespoord om beter beschermd te worden.

