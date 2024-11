Het begon allemaal eind augustus. Toen zijn er stalen genomen, metingen gestart en is een dam geplaatst om te beletten dat het vervuilde water verder naar de Slijpebeek zou vloeien. Meer dan twee maanden later is het nog gissen naar de oorzaak van de opeenvolgende vervuilingen.

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat er rioolwater in het regenwater terecht komt door een lek of verkeerde aansluiting, maar dat is alleen maar een vermoeden, zegt de gemeente ons vandaag. Er blijken weliswaar geen zware metalen in het water te zitten, zodat de milieudiensten aannemen dat er geen risico is voor de gezondheid.



De burgemeester laat ons weten dat op 13 november de milieu-inspectie opnieuw stalen zal nemen, ook van het slib, in de hoop dat die analyses meer duidelijkheid zullen brengen.