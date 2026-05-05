Zijn eerste slachtoffer vond hij aan de Pottenbrug. Een vrouw met hoofddoek zat op een bankje een boek te lezen, toen ze werd neergeschoten. Songul Koç raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag. IJzig kalm zette Van Themsche zijn tocht verder.

In de Zwartzusterstraat kruiste hij een zwarte vrouw en een peuter op een driewieler. Hij draaide zich om en schoot eerst de vrouw in de rug. Toen het kleine meisje begon te huilen, vuurde hij ook op haar. Luna Drowart en Oulematou Niangadou stierven ter plaatse.