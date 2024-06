De organisatie is dus op de hoogte van de actie, maar stelt dat er afgesproken was enkel de achterkant van de borden te beplakken. In Ieper en Langemark-Poelkapelle werd echter de voorkant geviseerd. De politiezone Arro stelt al minstens een proces-verbaal op na een klacht.

"Dit moet onze ogen openen"

De politici reageren misnoegd. Katrien Desomer van CD&V veroordeelt de actie ten zeerste: “Dit is niet leuk natuurlijk. In iedere campagne worden er wel affiches beklad. Dat is meestal ludiek, maar dit gaat er wel over”, aldus de CD&V-politica, “wij gaan alle bekladde affiches opnieuw plakken, op elke locatie waar we een melding krijgen. Dat zijn er voorlopig drie.”

Ook Philip Bolle (Vooruit) reageert: "Dit is de eerste keer sinds lang in mijn carrière dat zulke acties gebeuren, dat de democratie op zo’n agressieve en moedwillige manier wordt gedwarsboomd”. De nummer vijf op de lijst voor De Kamer gaat verder: "Dit moet onze ogen openen, het is meer dan tijd dat we reageren op acties als deze. We zijn niet van plan om nu op te treden, een week voor de verkiezingen, maar het stemt tot nadenken."