In Ieper is een bijzondere vondst gedaan in de Gasthuisbossen aan de Werviksestraat. Per toeval heeft een wandelaar daar een ondergrondse houten schuilplaats uit de Eerste Wereldoorlog ontdekt. Een verzakking of zinkgat op een wandelpad trok zijn aandacht. De vondst is uniek want uitzonderlijk goed bewaard. De vondst is door archeologen in kaart gebracht en de put is intussen dicht, uit veiligheid.