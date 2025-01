De Taeye is het thuisstadion van KFC Knokke-Heist, maar het is ook nationaal bekend als de pek waar ook de Rode Duivels al een paar kwamen trainen. Maar het is intussen stilaan vergane glorie met verouderde technische installaties, kleedkamers en tribune.

De gemeente gaat het stadion nu helemaal vernieuwen, een plan daarvoor moet tegen eind volgend jaar klaar zijn. Daarin moet ook plaats zijn voor een nieuwe cafetaria met kleedkamers en douches.

Knokke-Heist wil van het stadion opnieuw hét uithangbord maken van het Sportpark.