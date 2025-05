Een belangrijke pijler in het project is het activeren van on(der)benutte percelen. Dankzij strategisch hergebruik is al 16 hectare opnieuw in gebruik genomen – goed voor 73% van het potentieel in vijf jaar. Daarnaast omvat het reconversieplan een mix aan duurzame deelprojecten, waaronder een gescheiden rioleringsstelsel, een studie naar energie-uitwisseling tussen bedrijven en visuele verbeteringen zoals vergroening en uniforme bewegwijzering.