J.D.N., de chauffeur van de wagen, kreeg ook een straf. “Hij wist dat er geweld zou worden gebruikt,” aldus de rechter, “maar het is niet bewezen dat hij wist dat het om potentieel dodelijk geweld ging.” Een derde beklaagde, A.M., die in de auto zat maar niet deelnam aan de aanval, werd vrijgesproken.

Y.V., het oorspronkelijke slachtoffer, bleek zelf ook betrokken bij de gewelddadige ripdeal die aan de basis van de wraak lag. Hij en K.D. werden veroordeeld voor afpersing, gewelddadige diefstal en lidmaatschap van een criminele vereniging. “Het ging om een geplande actie, geen toevallige samenkomst,” klonk het.

Bijzonder is dat Y.V. en A.V. zich elk burgerlijke partij tegen elkaar stelden. De rechtbank kende schadevergoedingen toe aan beide zijden, met de aanstelling van een deskundige om verdere schade te bepalen.