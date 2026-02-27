De nu 30-jarige Jolan F. ging aan de slag bij voetbalclub KSV Roeselare in 2020, toen de club in financieel zwaar weer zat. Via Diederiek Degryse, ooit nog commercieel manager van topvolleybalclub Knack Roeselare, werd hij aangesteld als sportief directeur. KSVR 2.0, zo werd het project gedoopt.

Maar enkele maanden nadat F. aan de pers werd voorgesteld, moest de club op 17 september 2020 al de boeken neerleggen. F. bleek contracten te hebben afgesloten met nieuwe spelers en ook hotels voor hen te hebben geboekt zonder die later te betalen. "In de kassa van de club zat nog 2.000 euro, intussen is er een put van zes miljoen euro", aldus de advocaat van de voetbalclub.

Soloslim

F. werd in eerste aanleg veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. In beroep erkende de procureur-generaal dat dat een bijzonder strenge straf is. Ze vindt ook een aantal zaken niet bewezen, zoals het boeken van de hotels. "Uit een e-mail van augustus blijkt dat hij een aantal zaken mocht opstarten. Maar hij had geen beslissingsbevoegdheid. Hij mocht spelers contacteren, maar bijvoorbeeld geen contracten ondertekenen. Hij ging verder dan was toegelaten. Hij heeft soloslim willen spelen."

Ook de hotels voor de spelers mocht hij volgens de procureur-generaal boeken. Daarom vindt ze een werkstraf een meer gepaste straf. F. werd in Antwerpen ook veroordeeld voor een zedenzaak, maar omdat die na de feiten in Roeselare plaatsvond, wil ze daar geen rekening mee houden.

Reddende engel

Zelf meent de Antwerpenaar dat hij niks verkeerds heeft gedaan. "Diederiek Degryse blijft verwijzen naar Jolan F. als de kapitein die het schip heeft doen zinken. Maar het onderzoek is eenzijdig gevoerd", aldus zijn advocate, Kato Van Espen. "Degryse, die zichzelf zag als reddende engel, is onmiddellijk klacht gaan indienen en de onderzoekers hebben er zich zeer simpel vanaf gemaakt. Wij hebben altijd bijkomend onderzoek gevraagd, en zijn nog altijd vragende partij voor extra onderzoek."

Ze wijst er ook op dat het dossier vol onvertaalde stukken zit. "Ik weet ook niet welke stukken vals zijn of waaruit de oplichting blijkt." Ze vraagt dan ook de onontvankelijkheid van de strafvordering, wat een vrijspraak met zich mee zou brengen.

Ook Jolan F. begrijp het niet. "Ik kan toch niet alleen gehandeld hebben, zonder enig overleg? Wekelijks waren er overlegvergaderingen met het bestuur en de sportieve cel. Ik had bovendien geen tijd te verliezen. Het nieuwe seizoen kwam er aan." Volgens hem zijn van die vergaderingen ook notulen. Die ontbreken in het dossier en zijn ook nooit aan een rechtbank voorgelegd.

Onvolledig dossier

Omdat het hof oordeelde dat het dossier onvolledig is en de rechten van verdediging heilig zijn, wordt de zaak in voorzetting gezet op 27 mei. Bovendien kan het nieuwe strafwetboek ook begin april in werking treden. Ook daar moeten de advocaten en het parket-generaal standpunt nog innemen over de eventuele bestraffing. Intussen is er ook nog een burgerlijke procedure hangende voor de ondernemingsrechtbank over het faillissement, maar dat proces werd uitgesteld in afwachting van de uitspraak van het hof van beroep.