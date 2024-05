Het onderzoek ging van start naar aanleiding van een betrapping in de haven van Zeebrugge. Op 7 september 2017 ontdekte de politie zeven vluchtelingen, onder wie drie jonge kinderen, in een piepkleine ruimte achter een valse wand van een bestelwagen. De Bulgaarse chauffeur werd uiteindelijk tot vier jaar effectieve celstraf veroordeeld, maar dankzij verder onderzoek kwam Barzan M. als spilfiguur in het vizier van de speurders. De dertiger was binnen het milieu gekend onder de bijnaam 'Scorpion'.