Bert Van Nieuwenhuyse, Vlaamse Landmaatschappij: “Onze aannemer is begonnen met het leegpompen van de sluis om de sluis volledig in kaart te kunnen brengen. We hebben dat stelselmatig aangepakt zodat we de vissen over kunnen zetten in de Blankenbergse vaart.”

De sluis heeft geen functie meer voor de scheepvaart, maar is cruciaal voor het waterbeheer van de Oudlandpolder. Er zijn 650 landbouwers actief in het gebied. Ben Demeyere, Nieuwe Polder Blankenberge: “In onze polder hebben bij twee inlaatpunten, waar we uit het kanaal Gent-Oostende water kunnen innemen in onze polder. Dat zijn de infusen waar de gouverneur over spreekt in tijden van droogteoverleg. Dit is één van de punten in onze polder waar wij dat water kunnen innemen. Daarom is dat zo belangrijk.”