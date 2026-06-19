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Wingene

Ver­nieuw­de Pro­ces­sie­straat offi­ci­eel geo­pend in Zwevezele

Zwevezele

De Processiestraat in Zwevezele is officieel heropend na een grondige heraanleg. Het lokaal bestuur van Wingene investeerde zowat 500.000 euro in de vernieuwing van de straat, met aandacht voor verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en waterbeheer.

De straat kreeg een nieuwe inrichting met éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen wel in beide richtingen blijven rijden. Daarnaast werden de riolering, nutsleidingen en openbare verlichting vernieuwd. "Met deze heraanleg zetten we verder in op veilige en kwaliteitsvolle leefomgevingen", zegt burgemeester Lieven Huys.

Ook groen en een duurzame waterhuishouding kregen een belangrijke plaats in het project. Regenwater wordt maximaal ter plaatse gehouden om beter bestand te zijn tegen droogte en hevige regenval.

De werken liepen vorig jaar, maar nu is ze officieel ingehuldigd samen met buurtbewoners en betrokken partners.

De redactie

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