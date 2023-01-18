De huidige draaibrug, die in 2022 onherstelbaar beschadigd raakte door een aanvaring, wordt vervangen door een moderne tafelbrug die hoger wordt opgetild en meer ruimte biedt voor de scheepvaart. Tegelijk vernieuwen Stad Brugge en het Agentschap Wegen & Verkeer de aansluitende wegen, fietsroutes en riolering.

De nieuwe brug moet zorgen voor vlotter scheepvaartverkeer, minder hinder voor het wegverkeer en meer veiligheid voor fietsers, ook aan het kruispunt met de R30.