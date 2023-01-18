Vernieuwde Krakelebrug Brugge stap dichterbij: omgevingsvergunning aangevraagd
De Vlaamse Waterweg heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vernieuwing van de Krakelebrug over het kanaal Gent-Oostende. Vier jaar geleden raakte de Krakelebrug zwaar beschadigd.
De huidige draaibrug, die in 2022 onherstelbaar beschadigd raakte door een aanvaring, wordt vervangen door een moderne tafelbrug die hoger wordt opgetild en meer ruimte biedt voor de scheepvaart. Tegelijk vernieuwen Stad Brugge en het Agentschap Wegen & Verkeer de aansluitende wegen, fietsroutes en riolering.
De nieuwe brug moet zorgen voor vlotter scheepvaartverkeer, minder hinder voor het wegverkeer en meer veiligheid voor fietsers, ook aan het kruispunt met de R30.
De vaargeul wordt bijna verdubbeld in breedte, wat het risico op aanvaringen sterk vermindert. Na goedkeuring van de vergunning volgt een openbaar onderzoek; de werken kunnen ten vroegste in 2027 starten en zullen meer dan twee jaar duren.