Het kerkplein en de schoolomgeving kregen een nieuwe inrichting, met extra aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid. Ook rond de kerk en het kerkhof werd de ruimte overzichtelijker en aangenamer gemaakt. Nieuwe voetpaden en een parking zorgen ervoor dat je je vlotter kan verplaatsen en makkelijker je bestemming bereikt.

Meer groen, meer ademruimte

In totaal werden 106 nieuwe bomen aangeplant. Dat zorgt niet alleen voor een mooiere omgeving, maar ook voor meer schaduw en een betere bescherming tegen hitte. Langs de Bruggesteenweg ligt nu een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad met veilige oversteekplaatsen.

De werken startten in het najaar van 2022 en namen in totaal 455 werkdagen in beslag. De totale kostprijs bedraagt ruim 10 miljoen euro, exclusief btw. De gemeente Wingene investeerde 2,9 miljoen euro in de wegenwerken en de inrichting van de publieke ruimte. Farys nam 1,9 miljoen euro voor zijn rekening. Aquafin stond in voor de rioleringswerken en investeerde 5,1 miljoen euro. De Provincie West-Vlaanderen droeg een half miljoen euro bij, waarvan de helft via het Fietsfonds door Vlaanderen wordt gefinancierd. De Vlaamse Landmaatschappij ondersteunde de inrichting van het onthaalpunt met een subsidie van 250.000 euro van het landinrichtingsproject Bulskampveld.

Impact

Schepen van Openbare werken Jens Danneels blikt tevreden terug: “De werken hadden de voorbije jaren heel wat impact op het dagdagelijkse leven van de Doomkerkenaars. We zijn blij dat nu ook Doomkerke klaar is voor morgen.”

Gedeputeerde Kelly Detavernier ziet in het project een voorbeeld van duurzaam mobiliteitsbeleid: “We zetten in op veilige fietsverbindingen tussen woonkernen, zodat mensen makkelijker en veiliger de fiets nemen voor hun dagelijkse verplaatsingen.”