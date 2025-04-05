24°C
Aanmelden
Nieuws
Zonnebeke

Ver­nieuwd Pas­schen­dae­le Muse­um zet ster­ke zomer­cij­fers neer

Passchendaele museum

©Eric Compernolle

Het Passchendaele Museum in Zonnebeke mocht deze zomer acht procent meer bezoekers ontvangen dan vorig jaar. In april opende het vernieuwde museum na maanden van renovatiewerken.

In juli kwamen 12.533 bezoekers langs, in augustus 7.562. Samen goed voor 20.095 bezoekers, een stijging van 8,2 procent ten opzichte van de zomer van 2024. Opvallend: zes op de tien bezoekers brachten individueel een bezoek aan het museum.

Begin april heropende het museum na maanden van renovatie. Er is meer ingezet op beleving en dat vinden bezoekers alleen maar goed. “Heel wat bezoekers vonden de weg naar ons vernieuwde museum. De nieuwe opstelling en beleving vallen duidelijk in de smaak en zorgen ervoor dat we een breed publiek blijven aanspreken”, zegt voorzitter Joachim Jonckheere.

Passchendale museum reacties
Nieuws

Passchendaele museum terug geopend voor publiek : "We hebben zoveel stukken die we nog nooit konden tonen"
Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere

Meest gelezen

Arrestatie1
Nieuws
Update

Poolse politie filmt arrestatie van de twee mannen die verdacht zijn van moord in Zeebrugge
Ongeval kortrijk
Nieuws

Bromfietser kritiek na aanrijding op R8 in Kortrijk
Ongeval waregem koerse paard
Nieuws
Update

Twee paarden overleven valpartijen op Waregem Koerse niet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
24°C
Aanmelden