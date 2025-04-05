In juli kwamen 12.533 bezoekers langs, in augustus 7.562. Samen goed voor 20.095 bezoekers, een stijging van 8,2 procent ten opzichte van de zomer van 2024. Opvallend: zes op de tien bezoekers brachten individueel een bezoek aan het museum.

Begin april heropende het museum na maanden van renovatie. Er is meer ingezet op beleving en dat vinden bezoekers alleen maar goed. “Heel wat bezoekers vonden de weg naar ons vernieuwde museum. De nieuwe opstelling en beleving vallen duidelijk in de smaak en zorgen ervoor dat we een breed publiek blijven aanspreken”, zegt voorzitter Joachim Jonckheere.

