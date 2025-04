Een groot deel van de collectie zit ook in vernieuwde vitrinekasten. Zoals het interieur van het kasteel van Geluveld, dat de Britten in 1914 op de valreep uit de handen van de Duitsers kunnen houden. Het museum zelf bevindt zich in het kasteel van Zonnebeke. Het interieur is na de renovatiewerken veel beter te zien.

"Het kasteel in Zonnebeke is een beschermd erfgoedgebouw," zegt Jonckheere. "Niet alleen de buitenkant: ook de binnenkant heeft die waarde in zich maar dat zat beschermd achter valse wanden. En dat hebben we met deze renovatie aangepast. Je ziet ook mooi de lambrisering van het plafond, de schoorsteenmantel die terug in beeld komt. Nu heb je weer het authentieke gevoel dat je weer in een kasteel ruimte bent."

De vernieuwing heeft zo’n 800.000 euro gekost.