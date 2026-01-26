Momenteel is de concertzaal nog een werf. Vandaag wordt er bijvoorbeeld nog volop gewerkt aan nieuwe liften die het podium kunnen optillen, waardoor de zaal flexibeler ingezet kan worden voor concerten en shows.

Tegen januari volgend jaar moeten er opnieuw artiesten op dat podium staan en publiek in de zaal zitten. Moshin Abbas en Helmut Lotti krijgen de eer om als eerste artiesten de vernieuwde zaal in te wijden.