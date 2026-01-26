De vernieuwde concertzaal van het Kursaal in Oostende opent in januari 2027 opnieuw de deuren. Comedian Mohsin Abbas en zanger Helmut Lotti staan er als eerste artiesten op de planken.
Momenteel is de concertzaal nog een werf. Vandaag wordt er bijvoorbeeld nog volop gewerkt aan nieuwe liften die het podium kunnen optillen, waardoor de zaal flexibeler ingezet kan worden voor concerten en shows.
Tegen januari volgend jaar moeten er opnieuw artiesten op dat podium staan en publiek in de zaal zitten. Moshin Abbas en Helmut Lotti krijgen de eer om als eerste artiesten de vernieuwde zaal in te wijden.
"Live-beleving zonder afleiding"
Tegelijk lanceert het Kursaal een nieuw logo en een slogan: “The power of live”. Met die vernieuwing wil de zaal de bezoekers opnieuw laten focussen op de live-beleving, zonder afleiding van smartphones.
“We willen dat mensen echt in het moment zijn en shows met volle aandacht beleven”, zegt een woordvoerder van het Kursaal. “Wie dat wil, kan zich registreren en krijgt bij het verlaten van de zaal alsnog filmpjes en foto’s van de voorstelling, alsof ze die zelf hebben gemaakt. Zo kunnen ze toch hun ervaring delen op sociale media.”