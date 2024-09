Veiliger en toegankelijker

Er werd een hoppinpunt aangelegd, met verhoogde bushalte, een bushokje en fietsenstalling met groendak, een waterdoorlatende parking, een grote parking voor mensen met een beperking, laadpalen en binnenkort ook deelfietsen. Daarnaast was er overal meer oog voor groen en is er in de toekomst een parking voorzien op de huidige school.