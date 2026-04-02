18°C
Aanmelden
Nieuws
Middelkerke

Ver­moe­de­lij­ke men­sen­smok­ke­laar (38) blijft in de cel na betrap­ping in Westende

Transmigranten

Illustratiebeeld

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 38-jarige Fransman met een maand verlengd op verdenking van mensensmokkel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De verdachte liep afeglopen woensdag in Westende (Middelkerke) tegen de lamp met een voertuig vol nautisch materiaal.

De lokale politie van de zone Middelkerke kreeg in de nacht van dinsdag 31 maart op woensdag 1 april in Westende (Middelkerke) een verdacht voertuig met Franse nummerplaten in de gaten. Het voertuig trok rond 3 uur de aandacht, omdat het duidelijk zwaar geladen was. Tijdens de controle ontdekte de politie in het voertuig een opblaasbare boot, een buitenboordmotor en reddingsvesten.

Op basis van die vaststellingen werd de 38-jarige bestuurder gearresteerd. Na verhoor besliste het West-Vlaamse parket om de verdachte voor te leiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft de Fransman donderdag aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dinsdagnamiddag oordeelde de raadkamer in Brugge dat de dertiger in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

Belga
Politiezone Middelkerke

Meest gelezen

Nieuws
Update

Nieuws

Nieuws

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Update

Aanmelden