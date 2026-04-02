De lokale politie van de zone Middelkerke kreeg in de nacht van dinsdag 31 maart op woensdag 1 april in Westende (Middelkerke) een verdacht voertuig met Franse nummerplaten in de gaten. Het voertuig trok rond 3 uur de aandacht, omdat het duidelijk zwaar geladen was. Tijdens de controle ontdekte de politie in het voertuig een opblaasbare boot, een buitenboordmotor en reddingsvesten.

Op basis van die vaststellingen werd de 38-jarige bestuurder gearresteerd. Na verhoor besliste het West-Vlaamse parket om de verdachte voor te leiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft de Fransman donderdag aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dinsdagnamiddag oordeelde de raadkamer in Brugge dat de dertiger in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.