Een derde van de wereldwijde voedselproductie wordt nooit geconsumeerd, blijkt uit cijfers. Niet alleen thuis is er overschot: het begint al bij de winkels. Groeten die er niet goed of vers genoeg uitzien belanden nooit in de rekken. Ze worden verwerkt tot veevoeder of gaan naar een biogasinstallatie.

Verduyn in Kortemark heeft nu het aantal niet-verkochte groenten om die reden in kaart gebracht. "Het gaat per jaar om maar liefst 20.000 ton aan prei, wortelen en tomaten." Verduyn maakt via het bedrijf PurArgo al langer soep van die 'verloren groenten', en vindt bij Lidl nu een afnemer op grote schaal.