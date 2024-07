Christophe Desmet: “Toen ik mijn ouders kwam afzetten, voor een weekje vakantie dacht ik, dit kan niet, dit is niet reëel, dit is surreëel. Ik bedoel, een paal die je gewoon kan aanraken op het terras in front van uw zicht. Mijn papa lachte het weg. Hij zei een extra brandweg, ik kan er af glijden. Maar hij is 82 jaar. Ik zie hem dat niet meer doen.”

Christophe besluit om dit te melden bij de gemeente. Van de dienst domein krijgt hij te horen dat de paal eigendom is van Fluvius. Die zegt dan weer dat de paal eigendom is van de gemeente. Volgens de burgemeester was er geen alternatief. Burgemeester Jean-Marie Dedecker: “Een paaltje van 15 centimeter diameter, dat kan, als je je daar op fixeert, op je zenuwen werken. Maar er is nog altijd een algemeen belang en wij moeten het algemeen belang volgen.”