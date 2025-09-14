Verlichte zeepkisten zorgen voor spektakel in Nieuwkerke
In Nieuwkerke reden zaterdagavond 30 zelfgebouwde en verlichte zeepkisten in het donker van een helling over een parcours van een kilometer lang. De deelnemers moesten zo snel mogelijk hindernissen doorstaan, scherpe bochten nemen en obstakels met rook en vuur trotseren.
De race vroeg uiterste concentratie van de piloten. Yvan Boudry uit Wijtschate: “Ik was een beetje bang in de gravel. Maar het is goed verlopen. Ik heb een stabiele gocart. Het past wel bij Halloween dat we in een doodskist rijden, daarom kozen we voor dat concept.”
Creativiteit was een vereiste, want elke deelnemer moest de zeepkist zelf bouwen. Drie broers uit Kemmel deden dat in kerststijl en maakten van hun gocart een heuse kerstslee. Niels Vanhee uit Kemmel: “We zijn begonnen met een gewone gocart zoals je die aan de zee ziet. We hebben er vooral houten planken en lichtjes aan toegevoegd.”
“Als basis mag een gocart gebruikt worden, dat is geen probleem. Maar de deelnemers zijn tegelijk erg creatief geweest.”
De prijzen gingen zowel naar de snelste als de mooiste zeepkist. De ‘pechvogel van de avond’ kreeg ook een trofee. Racen in het donker maakte deze editie extra speciaal en uitdagend.