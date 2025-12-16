Achter alle lichtjes schuilt ook een duidelijke boodschap. De parades willen de landbouwsector op een positieve manier in beeld brengen en boer en burger dichter bij elkaar brengen. “Het zijn uitdagende tijden voor de sector. Met dit initiatief tonen we landbouw op een mooie en verbindende manier, en brengen we licht en sfeer in deze donkere dagen,” klinkt het.

Nog tot 13 februari rijden verlichte tractoren op meerdere locaties in West-Vlaanderen. Meer informatie en een volledig overzicht van de parades is te vinden op de website van de Landelijke Gilden.