Waregem

Ver­lich­te trac­to­ren­pa­ra­de trekt voor het eerst door Waregem

Doorheen het hele land trekken deze winter opnieuw kleurrijk verlichte tractoren door straten en dorpskernen. In West-Vlaanderen staan dit jaar 13 parades op de planning. In Waregem reed voor het eerst een grote verlichte tractorparade door de stad en haar deelgemeenten.

In Waregem werd gisterenavond voor het eerst een grote verlichte tractorparade georganiseerd. Een bijzonder schouwspel, zo bleek. Tientallen verlichte tractoren reden door Waregem en deelgemeenten en lokten honderden toeschouwers. “Vandaag zijn we heel fier dat we zo’n mooie groep samen kunnen brengen. Echt een kippenvelmoment. Massa’s volk zijn erop afgekomen, het is een groot succes,” zegt organisator Jan De Graeve.

Achter alle lichtjes schuilt ook een duidelijke boodschap. De parades willen de landbouwsector op een positieve manier in beeld brengen en boer en burger dichter bij elkaar brengen. “Het zijn uitdagende tijden voor de sector. Met dit initiatief tonen we landbouw op een mooie en verbindende manier, en brengen we licht en sfeer in deze donkere dagen,” klinkt het.

Nog tot 13 februari rijden verlichte tractoren op meerdere locaties in West-Vlaanderen. Meer informatie en een volledig overzicht van de parades is te vinden op de website van de Landelijke Gilden.

Anneleen Vandamme

