"Laat ons er samen voor zorgen dat we ons amuseren, maar ook allemaal veilig thuiskomen", klinkt het bij gouverneur Carl Decaluwé. Zijn oproep komt er naar aanleiding van het mooie weer dat wordt verwacht tijdens het lange weekend, gecombineerd met verontrustende verkeerscijfers.

In april vielen al zeven dodelijke slachtoffers op de West-Vlaamse wegen. "Dat is het hoogste aantal sinds we met de analyse zijn gestart", aldus Decaluwé. Ter vergelijking: in de voorbije jaren lag het aantal verkeersdoden in april tussen één en vijf.