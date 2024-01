De wagen met Nederlandse nummerplaat lag erg diep in de gracht en was vanaf de snelweg moeilijk zichtbaar. De hulpdiensten troffen niemand meer aan bij de achtergelaten wagen. Het voertuig was vooraan zwaar beschadigd door een botsing met een vangrail vooraleer hij in de gracht tot stilstand kwam. Waarom de wagen werd achtergelaten en wie de inzittenden waren, is nog niet bekend. De wagen werd getakeld via de ventweg waardoor er geen hinder was op de snelweg.