Migratie zorgde alvast voor een pittige discussie tijdens het verkiezingsdebat in Barnum. De politici lichtten hun partijstandpunt toe rond migratie maar ook klimaat, justitie, economie & begroting en jongeren. Zestienjarigen zijn verplicht om op 9 juni te gaan stemmen voor Europa. Een debat kan ze helpen om een keuze te maken.

Dieter Camerlynck, leerkracht geschiedenis Barnum: “Er is wel degelijk interesse. Wij zullen er na het debat, in de lessen, nog op terugkeren. Het is onze bedoeling om de leerlingen te bevragen op welke partij ze dachten te stemmen. En, nu ze het debat gehoord hebben, op welke partij ze denken te stemmen. We laten hen ook nog eens de stemtesten invullen in de hoop dat ze heel bewust omgaan met hun mogelijkheden om te gaan stemmen.”