Ook in Oostende zorgt het wegvallen van Anseeuw voor een herschikking van de pikorde. De twee huidige N-VA schepenen, Charlotte Verkeyn en Maxim Donck, trekken in duo naar de lokale kiezer. Charlotte Verkeyn: "Met twee 34-jarigen die de lijst gaan trekken en het beste van zichzelf willen geven, denk ik echt dat we een nieuwe wind kunnen doen waaien. Maar 34 betekent niet: geen ervaring. We zijn 5 jaar schepen en al 11 jaar gemeenteraadslid in Oostende."