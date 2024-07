De impact van het ongeval is aanzienlijk met minstens vijf voertuigen die betrokken zijn geraakt. De federale politie meldt dat er een zwaargewonde is, maar die is buiten levensgevaar. Het verkeer op de E40 richting Brussel heeft aanzienlijke vertragingen met een file vanaf Loppem en een vertraging van meer dan een uur.

Het verkeer op de E40 richting Brussel kan de plaats van het ongeval voorlopig maar moeilijk voorbij. Er staat een file vanaf Loppem en je verliest er ruim een uur. Het verkeer kan er enkel over de pechstrook verder rijden.

Verderop wordt het verkeer omgeleid. Richting Gent moeten bestuurders de snelweg verlaten bij knooppunt Brugge en kunnen ze opnieuw de E40 oprijden bij oprit 11 in Aalter. Voor verkeer richting Antwerpen wordt een omleiding via de E34 aanbevolen. Bestuurders naar Gent kunnen via de E34 en de R4 rijden, of kiezen voor de E403.