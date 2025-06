In Rekkem, vlak bij de grens met Frankrijk, worden begin juli twee bruggen op de E17 vernieuwd. Richting Frankrijk is er van maandag 30 juni tot vrijdag 4 juli slechts één rijstrook beschikbaar. De week erop, van maandag 7 tot en met donderdag 10 juli, is het de beurt aan de rijrichting Kortrijk-Gent-Antwerpen.

Ook op de N49 tussen Maldegem en Damme zijn er heel de zomer lang werkzaamheden. De expresweg wordt er omgebouwd tot een volwaardige autosnelweg. Het verkeer moet er in beide richtingen over één rijstrook.